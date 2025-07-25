Стали известны четвертьфинальные пары турнира ATP 500 в Вашингтоне
Борьбу продолжают Фритц, Фокина, Шелтон, Тиафо, Медведев, Муте, де Минаур и Накашима
В ночь на 25 июля завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 500 в Вашингтон, столице США.
Пары 1/4 финала: Тейлор Фритц – Алехандро Давидович Фокина, Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо, Даниил Медведев – Корентен Муте, Алекс де Минаур – Брендон Накашима.
Фритц на своем пути обыграл Александера Вукича и Маттео Арнальди. Его следующий соперник Фокина успел пройти Хауме Муньяра и Лернера Тьена.
На счету Шелтона победы над Маккензи Макдонольдом и Габриэлем Диалло, а Тиафо обыграл Александера Ковачевича и Флавио Коболли.
В нижней части сетки очевидным фаворитом на выход в финале является Алекс де Минаур. Австралийский демон в столице США уже выиграл у Бу Юнчаокете и Иржи Легечки.
АТР 500 Вашингтон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович Фокина [12]
Бен Шелтон [4] – Фрэнсис Тиафо [6]
Нижняя часть четки
Даниил Медведев [8] – Корентен Муте
Алекс де Минаур [7] – Брендон Накашима
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