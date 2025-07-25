Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны четвертьфинальные пары турнира ATP 500 в Вашингтоне
ATP
25 июля 2025, 13:13 |
162
0

Стали известны четвертьфинальные пары турнира ATP 500 в Вашингтоне

Борьбу продолжают Фритц, Фокина, Шелтон, Тиафо, Медведев, Муте, де Минаур и Накашима

25 июля 2025, 13:13 |
162
0
Стали известны четвертьфинальные пары турнира ATP 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

В ночь на 25 июля завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 500 в Вашингтон, столице США.

Пары 1/4 финала: Тейлор Фритц – Алехандро Давидович Фокина, Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо, Даниил Медведев – Корентен Муте, Алекс де Минаур – Брендон Накашима.

Фритц на своем пути обыграл Александера Вукича и Маттео Арнальди. Его следующий соперник Фокина успел пройти Хауме Муньяра и Лернера Тьена.

На счету Шелтона победы над Маккензи Макдонольдом и Габриэлем Диалло, а Тиафо обыграл Александера Ковачевича и Флавио Коболли.

В нижней части сетки очевидным фаворитом на выход в финале является Алекс де Минаур. Австралийский демон в столице США уже выиграл у Бу Юнчаокете и Иржи Легечки.

АТР 500 Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович Фокина [12]
Бен Шелтон [4] – Фрэнсис Тиафо [6]

Нижняя часть четки

Даниил Медведев [8] – Корентен Муте
Алекс де Минаур [7] – Брендон Накашима

По теме:
МОНФИС: «Мне остается только работать больше и лучше, чтобы все изменить»
Четвертая ракетка мира призвал ATP сократить теннисный сезон
9-й номер ATP, тренером которого стал именитый Агасси, снялся с Вашингтона
Фрэнсис Тиафо Тейлор Фритц Алехандро Давидович-Фокина Бен Шелтон Даниил Медведев Корентен Муте Алекс де Минаур Брэндон Накашима ATP Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Бокс | 25 июля 2025, 05:17 0
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше

Александр поддержал британца

Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Бокс | 25 июля 2025, 07:06 9
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко

Британец считал, что время не на его стороне

УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Футбол | 25.07.2025, 08:12
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Футбол | 24.07.2025, 21:55
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Теннис | 24.07.2025, 14:03
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
24.07.2025, 05:55 1
Бокс
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 5
Футбол
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
25.07.2025, 06:20 1
Бокс
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
24.07.2025, 07:44 8
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем