Стали известны четвертьфинальные пары турнира ATP 500 в Вашингтоне

В ночь на 25 июля завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 500 в Вашингтон, столице США.

Пары 1/4 финала: Тейлор Фритц – Алехандро Давидович Фокина, Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо, Даниил Медведев – Корентен Муте, Алекс де Минаур – Брендон Накашима.

Фритц на своем пути обыграл Александера Вукича и Маттео Арнальди. Его следующий соперник Фокина успел пройти Хауме Муньяра и Лернера Тьена.

На счету Шелтона победы над Маккензи Макдонольдом и Габриэлем Диалло, а Тиафо обыграл Александера Ковачевича и Флавио Коболли.

В нижней части сетки очевидным фаворитом на выход в финале является Алекс де Минаур. Австралийский демон в столице США уже выиграл у Бу Юнчаокете и Иржи Легечки.

АТР 500 Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович Фокина [12]

Бен Шелтон [4] – Фрэнсис Тиафо [6]

Нижняя часть четки

Даниил Медведев [8] – Корентен Муте

Алекс де Минаур [7] – Брендон Накашима