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Лига конференций
25 июля 2025, 15:07 | Обновлено 25 июля 2025, 15:09
1724
1

Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины уничтожил «Полесье»

25 июля 2025, 15:07 | Обновлено 25 июля 2025, 15:09
1724
1
Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение житомирского «Полесья» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против андоррской «Санта-Коломы» (1:2):

«Вот это полный позор для нашего футбола! Извините меня, но как можно проигрывать команде из Андорры? В этой стране нет футбола. Нельзя такое допускать тренеру. Кому ты проиграл? В Андорре ребята пришли после работы поиграть в футбол, да еще и «Полесье» обыграли. Это же позор!

Ротань должен понимать, что его ждут не только победы, но и поражения, но только не от команд из Андорры. Я думаю, во втором матче «Полесье» соберется и пройдет эту команду. Не исключаю, что в первой игре могло быть позерство. Такое ощущение, будто игроки Бога за ногу поймали. Забили один мяч и уже праздник. Это их работа, они в каждой игре должны играть и отрабатывать. Показывать себя, чтобы можно было их продать».

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Йожеф Сабо Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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vazazh
Та це гівно "полісся" має бути в ж.., а не в лізі. Підтримую Й.Й.
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