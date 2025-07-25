Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение житомирского «Полесья» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против андоррской «Санта-Коломы» (1:2):

«Вот это полный позор для нашего футбола! Извините меня, но как можно проигрывать команде из Андорры? В этой стране нет футбола. Нельзя такое допускать тренеру. Кому ты проиграл? В Андорре ребята пришли после работы поиграть в футбол, да еще и «Полесье» обыграли. Это же позор!

Ротань должен понимать, что его ждут не только победы, но и поражения, но только не от команд из Андорры. Я думаю, во втором матче «Полесье» соберется и пройдет эту команду. Не исключаю, что в первой игре могло быть позерство. Такое ощущение, будто игроки Бога за ногу поймали. Забили один мяч и уже праздник. Это их работа, они в каждой игре должны играть и отрабатывать. Показывать себя, чтобы можно было их продать».