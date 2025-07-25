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Лига Европы
25 июля 2025, 12:06 | Обновлено 25 июля 2025, 12:07
2249
5

«В отличие от Динамо». Сабо объяснил, благодаря чему Шахтер одолел Бешикташ

Бывший тренер сборной Украины оценил победу горняков

25 июля 2025, 12:06 | Обновлено 25 июля 2025, 12:07
2249
5
«В отличие от Динамо». Сабо объяснил, благодаря чему Шахтер одолел Бешикташ
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Йожеф Йожефович, как вам матч «Шахтера», получили удовольствие от просмотра?

– Я действительно получил удовольствие от игры «Шахтера», в отличие от матча «Динамо». Бразильцы просто феерировали на поле, с техникой у них все прекрасно, прекрасное видение поля и передачи. «Шахтер» против «Бешикташа» показал себя с лучшей стороны. Я даже не припомню, был ли у них какой-то недостаток. Уже можно сказать, что Туран хорошо поработал с командой. Было видно спокойствие и дисциплину на поле. «Шахтер» хорошо сбивал темп контролем мяча, когда это было нужно. Я поздравляю «Шахтер» с заслуженной победой, команда показала себя с лучшей стороны и принесла Украине очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

– Чего ожидаете от ответного матча «Шахтера» и «Бешикташа»?

– «Шахтеру» не будет трудно. Донецкая команда спокойно будет контролировать мяч, а в защите «Бешикташ» ничего не сможет поделать против бразильцев. Они просто сильнее.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Йожеф Сабо Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Комментарии 5
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Singularis
Благодаря бразильцам, которых полными орущими трибунами не удивишь.)
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+1
SHN
А почему дед не комментировал 0-0 с Ильвесом...
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+1
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