«В отличие от Динамо». Сабо объяснил, благодаря чему Шахтер одолел Бешикташ

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Йожеф Йожефович, как вам матч «Шахтера», получили удовольствие от просмотра?

– Я действительно получил удовольствие от игры «Шахтера», в отличие от матча «Динамо». Бразильцы просто феерировали на поле, с техникой у них все прекрасно, прекрасное видение поля и передачи. «Шахтер» против «Бешикташа» показал себя с лучшей стороны. Я даже не припомню, был ли у них какой-то недостаток. Уже можно сказать, что Туран хорошо поработал с командой. Было видно спокойствие и дисциплину на поле. «Шахтер» хорошо сбивал темп контролем мяча, когда это было нужно. Я поздравляю «Шахтер» с заслуженной победой, команда показала себя с лучшей стороны и принесла Украине очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

– Чего ожидаете от ответного матча «Шахтера» и «Бешикташа»?

– «Шахтеру» не будет трудно. Донецкая команда спокойно будет контролировать мяч, а в защите «Бешикташ» ничего не сможет поделать против бразильцев. Они просто сильнее.