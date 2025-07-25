Заховайло обратился к Буткевичу после позора Полесья: «Трудно найти слова»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло обратился к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу, после позорного поражения «волков» (1:2) от «Санта-Коломы».

«Житомир!!! Трудно найти слова. Искренне сочувствую президенту клуба. Столько инвестиций и труда в них уложилось. А что вы получаете в конце концов? На него потратили деньги местные специалисты», – заявил Заховайло.

Ответный матч между Полесьем и Санта-Коломой состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Руслан Ротань объяснил позорное поражение в первом официальном матче во главе «Полесья».