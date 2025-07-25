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  4. Заховайло обратился к Буткевичу после позора Полесья: «Трудно найти слова»
Лига конференций
25 июля 2025, 12:11 |
1603
1

Заховайло обратился к Буткевичу после позора Полесья: «Трудно найти слова»

Футбольный агент заявил, что ему жаль президента житомирского клуба

25 июля 2025, 12:11 |
1603
1
Заховайло обратился к Буткевичу после позора Полесья: «Трудно найти слова»
ФК Полесье.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло обратился к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу, после позорного поражения «волков» (1:2) от «Санта-Коломы».

«Житомир!!! Трудно найти слова. Искренне сочувствую президенту клуба. Столько инвестиций и труда в них уложилось. А что вы получаете в конце концов? На него потратили деньги местные специалисты», – заявил Заховайло.

Ответный матч между Полесьем и Санта-Коломой состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Руслан Ротань объяснил позорное поражение в первом официальном матче во главе «Полесья».

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Вячеслав Заховайло Полесье Житомир Геннадий Буткевич Лига конференций Санта-Колома
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
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geomit
кто это?))
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