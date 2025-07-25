Защитник Шахтера: «Надо делать выводы и двигаться только дальше»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями после победы над Бешикташем (4:2) в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Как говорил Мистер перед матчем, у нас был план на игру, и мы договаривались именно об этом, что мы делали в первом тайме. Также пытались во втором тайме делать все, что он нам говорил. И, наверное, ключевую роль сыграло то, что все мы работали как одна команда – от вратаря до нападающего. Каждый из нас исполнял ту роль, которую тренер велел делать в этом матче.

– Относительно непосредственной твоей игры была и ошибка, но и очень выручил команду. Сам себе где-нибудь анализируешь эти моменты?

– Конечно, анализирую. Сейчас вернемся, буду разбирать игру. И буду смотреть и на свои ошибки, и как можно было сыграть гораздо лучше. Потому что я думаю, что всегда можно играть лучше даже вчера. Не допускать тех ошибок, которые были, но это только начало сезона. Возможно, где-то они были не нужны. Надо исправлять, делать выводы и двигаться только дальше.

Нам тренер говорил не отходить от своей игры, держать структуру, держаться тактики, о которой мы договаривались. Делать то, что мы делали на тренировках, что он говорил нам на теории, не отходить от плана. И я думаю, что это сработало. Мы проявили волевые качества, выдержали это давление трибун, потому что очень сложно здесь играть. Я думаю, что даже не только нам, но и грандам со всего мира, когда сюда приезжают.

– Но показалось, что это давление даже больше мотивировал «Шахтер»?

– Конечно, мотивировал, потому что у нас нет такой поддержки сейчас. Мы понимаем, почему – потому что сейчас у нас идет война, и люди не могут полностью заполнять стадионы. Конечно, это нас также мотивирует, потому что мы хотим победить, мы хотим показать, что мы тоже хорошая команда. И это вдвойне приятно – побеждать «Бешикташ» на выезде. Но это еще не конец, мы уже готовимся ко второй игре, – сказал Бондарь.