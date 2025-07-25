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Лига конференций
25 июля 2025, 10:34 | Обновлено 25 июля 2025, 10:45
718
0

Полузащитник Александрии объяснил болезненное поражение от Партизана в ЛК

Артем Козак пообщался с журналистами после матча Лиги конференций

25 июля 2025, 10:34 | Обновлено 25 июля 2025, 10:45
718
0
Полузащитник Александрии объяснил болезненное поражение от Партизана в ЛК
ФК Александрия. Артем Козак

Полузащитник «Александрии» Артем Козак поделился эмоциями после игры своей команды против сербского «Партизана» (0:2) в квалификационном раунде Лиги конференций.

«В первую очередь, не удалось реализовать моменты. Было ощущение, что мы жмем, что можем, что должны были закрывать эту игру. Причем еще первую игру должны были закрывать спокойно. Я думаю, что такое аномальное количество моментов связано с тем, что мы хорошо подготовились. Но, как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Здесь неважно, сколько у тебя моментов – нужно их решать. Это очень неприятно.

Но в общем было впечатление, что мы провели очень хорошую командную игру - в атаке, на мяче. Казалось, мы контролируем игру. Пропущенные голы – непринужденные, их нужно анализировать и, конечно, прогрессировать в плане защиты», – сказал Артем.

Ответный матч между Александрией и Партизаном пройдет в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступен обзор матча «Александрия» – «Партизан», где подопечные Кирилла Нестеренко упустили много голевых моментов

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Артем Козак Александрия Партизан Белград Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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