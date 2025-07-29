«Ничего не сделает». Маркевич дал однозначный прогноз на Шахтер – Бешикташ

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на вторую игру донецкого «Шахтера» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы после победы «горняков» в первом матче против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Что скажете о матче-ответ? Все уже решено или «Бешикташ» способен преподнести сюрприз?

– Да ничего «Бешикташ» не сделает. «Шахтер» пройдет дальше.

Матч-ответ «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени.