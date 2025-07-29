Лига Европы29 июля 2025, 18:18 |
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«Ничего не сделает». Маркевич дал однозначный прогноз на Шахтер – Бешикташ
Легендарный тренер считает, что вопрос выхода в следующую стадию плей-офф уже решен
29 июля 2025, 18:18 |
1016
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Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на вторую игру донецкого «Шахтера» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы после победы «горняков» в первом матче против турецкого «Бешикташа» (4:2).
– Что скажете о матче-ответ? Все уже решено или «Бешикташ» способен преподнести сюрприз?
– Да ничего «Бешикташ» не сделает. «Шахтер» пройдет дальше.
Матч-ответ «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени.
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Комментарии 2
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У Бешика есть шанс - при включении жесткого прессинга против бразильского катания мячика друг другу. Но, судя по всему сейчас Бешик на это неспособен.
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