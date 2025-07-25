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Чемпионат мира
25 июля 2025, 11:22 | Обновлено 25 июля 2025, 11:23
2175
1

Маркевич назвал игрока, который усилит сборную Украины. Он решит проблему

Мирон Богданович верит в талант Олега Очеретько

25 июля 2025, 11:22 | Обновлено 25 июля 2025, 11:23
2175
1
Маркевич назвал игрока, который усилит сборную Украины. Он решит проблему
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру футболистов донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2), в частности выделив полузащитника Олега Очеретько.

– Кто вам понравился из игроков «Шахтера»?

– Вся команда хорошо играла. Я рад за Очеретько, что он наконец-то играет в основном составе. Судаков солидно прибавил. Ну а бразильцы – это отдельная тема, мне очень нравится, как они играют.

– Очеретько способен усилить сборную Украины?

– Ну а почему нет, если он так и дальше будет продолжать играть. В сборной есть проблема на позиции опорного полузащитника и Очеретько способен ее решить. Надо за ним следить в еврокубках и УПЛ, он хорошо сыграл за молодежку.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Олег Очеретько Мирон Маркевич сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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samird
Де і в чому додав Судаков? Він вже роки два не розвивається як гравець. Скоріш деградує.
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