Маркевич назвал игрока, который усилит сборную Украины. Он решит проблему
Мирон Богданович верит в талант Олега Очеретько
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру футболистов донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2), в частности выделив полузащитника Олега Очеретько.
– Кто вам понравился из игроков «Шахтера»?
– Вся команда хорошо играла. Я рад за Очеретько, что он наконец-то играет в основном составе. Судаков солидно прибавил. Ну а бразильцы – это отдельная тема, мне очень нравится, как они играют.
– Очеретько способен усилить сборную Украины?
– Ну а почему нет, если он так и дальше будет продолжать играть. В сборной есть проблема на позиции опорного полузащитника и Очеретько способен ее решить. Надо за ним следить в еврокубках и УПЛ, он хорошо сыграл за молодежку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поддержал британца
В первом матче раунда Q2 украинская команда победила благодаря четырем голам бразильцев