Маркевич назвал игрока, который усилит сборную Украины. Он решит проблему

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру футболистов донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2), в частности выделив полузащитника Олега Очеретько.

– Кто вам понравился из игроков «Шахтера»?

– Вся команда хорошо играла. Я рад за Очеретько, что он наконец-то играет в основном составе. Судаков солидно прибавил. Ну а бразильцы – это отдельная тема, мне очень нравится, как они играют.

– Очеретько способен усилить сборную Украины?

– Ну а почему нет, если он так и дальше будет продолжать играть. В сборной есть проблема на позиции опорного полузащитника и Очеретько способен ее решить. Надо за ним следить в еврокубках и УПЛ, он хорошо сыграл за молодежку.