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  4. «Имел момент забить». Кучер оценил игру Судакова против Бешикташа
Лига Европы
25 июля 2025, 11:18 |
171
0

«Имел момент забить». Кучер оценил игру Судакова против Бешикташа

Бывший футболист «горняков» считает, что Георгий может играть гораздо лучше

25 июля 2025, 11:18 |
171
0
«Имел момент забить». Кучер оценил игру Судакова против Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Кучер высказался об игре украинского полузащитника «горняков» Георгия Судакова в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Судаков не очень часто встречался с мячом. Он работал, неплохо открывался, искал мяч, имел момент забить, но не реализовал его. Все мы знаем, что Судаков может играть намного лучше».

В итоге игру футболиста эксперт оценил в 7 баллов из 10 возможных.

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Бешикташ Лига Европы Александр Кучер Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Георгий Судаков
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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