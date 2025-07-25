«Имел момент забить». Кучер оценил игру Судакова против Бешикташа

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Кучер высказался об игре украинского полузащитника «горняков» Георгия Судакова в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Судаков не очень часто встречался с мячом. Он работал, неплохо открывался, искал мяч, имел момент забить, но не реализовал его. Все мы знаем, что Судаков может играть намного лучше».

В итоге игру футболиста эксперт оценил в 7 баллов из 10 возможных.