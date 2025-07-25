«Желание есть». Кучер назвал худшего игрока Шахтера в игре с Бешикташем

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Кучер высказался об игре украинского правого защитника «горняков» Ефима Конопли в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Желание есть, а игрового тонуса нет. Конопля заработал 11-метровый и потом начал нервничать, дальше посыпались другие ошибки, ненужные фолы у своей штрафной площадки».

В итоге игру футболиста эксперт оценил в 5,5 баллов из 10 возможных, что является самой низкой оценкой среди всех игроков «Шахтера».