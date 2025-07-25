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  4. «Желание есть». Кучер назвал худшего игрока Шахтера в игре с Бешикташем
Лига Европы
25 июля 2025, 09:13 | Обновлено 25 июля 2025, 09:55
1926
2

«Желание есть». Кучер назвал худшего игрока Шахтера в игре с Бешикташем

Экс-игрок горняков раскритиковал Ефима Коноплю

25 июля 2025, 09:13 | Обновлено 25 июля 2025, 09:55
1926
2
«Желание есть». Кучер назвал худшего игрока Шахтера в игре с Бешикташем
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Кучер высказался об игре украинского правого защитника «горняков» Ефима Конопли в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Желание есть, а игрового тонуса нет. Конопля заработал 11-метровый и потом начал нервничать, дальше посыпались другие ошибки, ненужные фолы у своей штрафной площадки».

В итоге игру футболиста эксперт оценил в 5,5 баллов из 10 возможных, что является самой низкой оценкой среди всех игроков «Шахтера».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Александр Кучер Ефим Конопля
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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MaximusOne
Очеретька на полі не було видно.
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0
vbrjkf
Як на мене, найгіршим був Судаков. Обрізка, яка призвела до голу, багато метушні і малоефективна робота на атаку. Він, мабуть, вже подумки за кордоном...
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-1
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