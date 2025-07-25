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  4. «Нужно делать это лучше». Туран раскритиковал звезду игры против Бешикташа
Лига Европы
25 июля 2025, 08:05 |
1361
2

«Нужно делать это лучше». Туран раскритиковал звезду игры против Бешикташа

Алиссон Сантана, несмотря на 3 результативных действия, не вызвал восторга у тренера

25 июля 2025, 08:05 |
1361
2
«Нужно делать это лучше». Туран раскритиковал звезду игры против Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался об игре бразильского вингера «горняков» Алиссона Сантаны в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Как мне удалось превратить Алиссона в такого монстра? Он еще не превратился в монстра. Он не помог защите в конце первого тайма, и мы могли пропустить гол из-за этого. Алиссон будет фантастическим игроком, но сначала ему нужно научиться защищаться лучше».

В игре против «Бешикташа» Алиссон отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Бешикташ - Шахтер Алиссон Сантана
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Перший Серед Рівних
Кілька місяців тому купили за 16 млн, а уже прямо зараз в це літнє вікно можна легко продавати за 100.
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