«Нужно делать это лучше». Туран раскритиковал звезду игры против Бешикташа

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался об игре бразильского вингера «горняков» Алиссона Сантаны в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Как мне удалось превратить Алиссона в такого монстра? Он еще не превратился в монстра. Он не помог защите в конце первого тайма, и мы могли пропустить гол из-за этого. Алиссон будет фантастическим игроком, но сначала ему нужно научиться защищаться лучше».

В игре против «Бешикташа» Алиссон отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.