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  4. Алиссона не назвал. Экс-защитник Шахтера – о MVP игры с Бешикташем
Лига Европы
25 июля 2025, 08:18 |
178
0

Алиссона не назвал. Экс-защитник Шахтера – о MVP игры с Бешикташем

Владимир Пятенко не сумел выделить одного игрока

25 июля 2025, 08:18 |
178
0
Алиссона не назвал. Экс-защитник Шахтера – о MVP игры с Бешикташем
УАФ. Владимир Пятенко

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Владимир Пятенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, кто был лучшим игроком «горняков» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Это тот случай, когда не стоит выделять кого-то одного. У бразильцев не отнимешь технику и скорость, но было важно, как команда отрабатывала в обороне. Сколько подкатов в первом тайме сделал Марлон Гомес, как классно сыграл в эпизоде с выходом один на один Валерий Бондарь.

При потере мяча все игроки возвращались в оборону. Это говорит о дисциплине, которую прививает Туран своим подопечным. Переходные фазы сейчас у «Шахтера» на порядок лучше, чем это было раньше. Опять же, мяч в середине поля практически не задерживается».

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Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Владимир Пятенко Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Марлон Гомес Валерий Бондарь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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