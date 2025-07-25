Алиссона не назвал. Экс-защитник Шахтера – о MVP игры с Бешикташем

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Владимир Пятенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, кто был лучшим игроком «горняков» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Это тот случай, когда не стоит выделять кого-то одного. У бразильцев не отнимешь технику и скорость, но было важно, как команда отрабатывала в обороне. Сколько подкатов в первом тайме сделал Марлон Гомес, как классно сыграл в эпизоде с выходом один на один Валерий Бондарь.

При потере мяча все игроки возвращались в оборону. Это говорит о дисциплине, которую прививает Туран своим подопечным. Переходные фазы сейчас у «Шахтера» на порядок лучше, чем это было раньше. Опять же, мяч в середине поля практически не задерживается».