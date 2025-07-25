Экс-игрок Динамо рассказал, почему клуб не подписывает новых футболистов

Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал трансферную политику «бело-синих», а также поделился мнением о том, почему команда не подписывает новых игроков. Он считает, что сильные игроки не готовы ехать в Украину:

– «Динамо» часто прилетает из-за отсутствия трансферов. С другой стороны, команда через год смогла вырасти и стать более опытной. Какая точка зрения вам ближе?

– Ни один тренер не откажется от качественного футболиста в каждом из звеньев. Вряд ли есть смысл в такое время покупать футболиста, который не усилит команду, а закроет кому-то место в состав.

Если бы Шовковскому положили на стол список футболистов, которые сделают команду сильнее и готовы ехать в Украину, они бы однозначную были в команде. На бумаге у «Динамо» довольно неплохой состав, но когда начинаются игры в нескольких турнирах, могут вылезать боком моменты с короткой скамейкой запасных.

– Какая позиция у «Динамо», кроме защиты, так же нуждается в усилении?

– В любую зону лишним не будет, – считает Михалик.