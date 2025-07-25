Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо рассказал, почему клуб не подписывает новых футболистов
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 05:19 |
1087
2

Экс-игрок Динамо рассказал, почему клуб не подписывает новых футболистов

Тарас Михалик уверен, что в Украину тяжело заманить сильных игроков

25 июля 2025, 05:19 |
1087
2
Экс-игрок Динамо рассказал, почему клуб не подписывает новых футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал трансферную политику «бело-синих», а также поделился мнением о том, почему команда не подписывает новых игроков. Он считает, что сильные игроки не готовы ехать в Украину:

– «Динамо» часто прилетает из-за отсутствия трансферов. С другой стороны, команда через год смогла вырасти и стать более опытной. Какая точка зрения вам ближе?

– Ни один тренер не откажется от качественного футболиста в каждом из звеньев. Вряд ли есть смысл в такое время покупать футболиста, который не усилит команду, а закроет кому-то место в состав.

Если бы Шовковскому положили на стол список футболистов, которые сделают команду сильнее и готовы ехать в Украину, они бы однозначную были в команде. На бумаге у «Динамо» довольно неплохой состав, но когда начинаются игры в нескольких турнирах, могут вылезать боком моменты с короткой скамейкой запасных.

– Какая позиция у «Динамо», кроме защиты, так же нуждается в усилении?

– В любую зону лишним не будет, – считает Михалик.

По теме:
Неприкасаемые. Хаби Алонсо запретил Реалу продавать двух футболистов
Бывший игрок киевского Динамо продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании
ФОТО. «Такого Суркиса вы ещё не видели»: трогательный снимок с внуком
Динамо Киев Александр Шовковский Тарас Михалик трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: XSport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 24 июля 2025, 10:55 1
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира

Чемпион мира в супертяжелом весе продолжает лидировать, опережая Иноуэ и Кроуфорда

Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24 июля 2025, 08:32 17
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма

Александру пришлось заплатить налог

«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
Футбол | 25.07.2025, 04:57
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Бокс | 24.07.2025, 05:55
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Футбол | 24.07.2025, 23:00
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Какие игроки понятно.
А почему не подписывают так и не сказал. 
Хотя это и так понятно. 
Секрет полишинеля  
Кстати. Михалик это не тот ли игрок который продолжал играть у русни даже после начала войны? 
Ответить
0
Перець
Ну смішно читати ,Карпати, Полісся підписують ,а в Динамо ніхто не хоче тоді навіщо  спортивний директор  ?
Ответить
0
Популярные новости
Реал выбрал пять футболистов, которые гарантированно получат место в старте
Реал выбрал пять футболистов, которые гарантированно получат место в старте
23.07.2025, 13:43 1
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 4
Бокс
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
23.07.2025, 08:04 2
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 12
Футбол
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем