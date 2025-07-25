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25 июля 2025, 04:42 |
9
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 июля 2025, 04:42 |
9
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Норвич – Олимпиакос

Ggbet 2.90 – 3.64 – 2.31

13:30 Карпаты – Лестер

Ggbet 2.76 – 3.78 – 2.35

ТЕННИС

19:00 Эмма Радукану – Мария Саккари

Ggbet 1.47 – 2.71

КИБЕРСПОРТ

14:30 Астралис – FURIA

Ggbet 1.67 – 2.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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