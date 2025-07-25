Другие новости25 июля 2025, 04:42 |
9
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 июля 2025, 04:42 |
9
0
В пятницу, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Норвич – Олимпиакос
13:30 Карпаты – Лестер
ТЕННИС
19:00 Эмма Радукану – Мария Саккари
КИБЕРСПОРТ
14:30 Астралис – FURIA
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июля 2025, 23:53 5
Смотрите видеообзор поединка Q2 Лиги конференций
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 12
Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»
Бокс | 24.07.2025, 05:55
Футбол | 25.07.2025, 04:31
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Комментарии 0
Популярные новости
23.07.2025, 06:00 1
23.07.2025, 06:10 3
23.07.2025, 01:00 3
23.07.2025, 10:51 6
24.07.2025, 07:44 6
23.07.2025, 11:29 122
23.07.2025, 23:00 21
23.07.2025, 05:00 3