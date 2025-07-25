СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июля

В пятницу, 25 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Норвич – Олимпиакос

2.90 – 3.64 – 2.31

13:30 Карпаты – Лестер

2.76 – 3.78 – 2.35

ТЕННИС

19:00 Эмма Радукану – Мария Саккари

1.47 – 2.71

КИБЕРСПОРТ

14:30 Астралис – FURIA

1.67 – 2.25

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