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25 июля 2025, 04:15 |
184
0

Его наказала даже президент страны! Чичарито извинился за свои слова

Хавьер Эрнандес извинился за слова о женщинах, которые вызвали гнев президента Мексики

25 июля 2025, 04:15 |
184
0
Его наказала даже президент страны! Чичарито извинился за свои слова
Instagram. Хавьер «Чичарито» Эрнандес

Форвард «Гвадалахары» Хавьер «Чичарито» Эрнандес оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний в соцсетях.

В одном из постов он заявил:«Женщины, вы подводите. Вы искореняете мужественность… Не бойтесь быть женщинами, позвольте себе быть ведомыми мужчиной».

Федерация футбола Мексики оштрафовала его за «пропаганду сексистских стереотипов», а клуб «Гвадалахара» осудил позицию игрока.

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала слова футболиста «очень сексистскими». В ответ Чичарито опубликовал извинения: «Я глубоко сожалею, если вызвал недоумение или дискомфорт. Это не было моей целью».

Также стало известно, что Эрнандес официально развёлся — ранее он состоял в браке и воспитывает двоих детей. СМИ связывают перемены в его публичном образе с влиянием коуча Диего Дрейфуса.

На поле у Чичарито дела идут не лучшим образом: после возвращения в Мексику он забил лишь 2 гола и не вызывается в сборную с 2019 года.

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Максим Лапченко Источник: ESPN
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