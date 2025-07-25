Его наказала даже президент страны! Чичарито извинился за свои слова
Хавьер Эрнандес извинился за слова о женщинах, которые вызвали гнев президента Мексики
Форвард «Гвадалахары» Хавьер «Чичарито» Эрнандес оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний в соцсетях.
В одном из постов он заявил:«Женщины, вы подводите. Вы искореняете мужественность… Не бойтесь быть женщинами, позвольте себе быть ведомыми мужчиной».
Федерация футбола Мексики оштрафовала его за «пропаганду сексистских стереотипов», а клуб «Гвадалахара» осудил позицию игрока.
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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала слова футболиста «очень сексистскими». В ответ Чичарито опубликовал извинения: «Я глубоко сожалею, если вызвал недоумение или дискомфорт. Это не было моей целью».
Также стало известно, что Эрнандес официально развёлся — ранее он состоял в браке и воспитывает двоих детей. СМИ связывают перемены в его публичном образе с влиянием коуча Диего Дрейфуса.
На поле у Чичарито дела идут не лучшим образом: после возвращения в Мексику он забил лишь 2 гола и не вызывается в сборную с 2019 года.
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