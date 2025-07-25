ДЕВУШКА ДНЯ. Ее называют «новой королевой мирового футбола». Кто она?
Алис Сендргор уже сравнивают с главной звездой Instagram среди футболисток Алишей Леманн
Шведская нападающая Алис Сендргор признана фанатами новой «самой сексуальной футболисткой мира».
Ее переход в «Дженоа» вызвал бурю реакций в соцсетях.
Алис дебютировала за сборную Швеции в 15 лет и ранее играла за «Верону» и «Болонью».
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Теперь она будет помогать «Дженоа» удержаться в Серии A.
Поклонники сравнили Сендргор с Алишей Леманн — звездой «Ювентуса» и сборной Швейцарии.
У Леманн более 16 млн подписчиков в Instagram. Она недавно снова стала темой обсуждений — из-за личной охраны на Евро и расставания с Дугласом Луисом.
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