ДЕВУШКА ДНЯ. Ее называют «новой королевой мирового футбола». Кто она?

Шведская нападающая Алис Сендргор признана фанатами новой «самой сексуальной футболисткой мира».

Ее переход в «Дженоа» вызвал бурю реакций в соцсетях.

Алис дебютировала за сборную Швеции в 15 лет и ранее играла за «Верону» и «Болонью».

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Теперь она будет помогать «Дженоа» удержаться в Серии A.

Поклонники сравнили Сендргор с Алишей Леманн — звездой «Ювентуса» и сборной Швейцарии.

У Леманн более 16 млн подписчиков в Instagram. Она недавно снова стала темой обсуждений — из-за личной охраны на Евро и расставания с Дугласом Луисом.