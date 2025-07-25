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Чемпионат Польши
Краковия
25.07.2025 19:00 - : -
Брук-Бет Термалица
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Польша
25 июля 2025, 03:57 |
5
0

Краковия – Термалица. Прогноз и анонс на матч чемпионата Польши

Поединок состоится 25 июля в 19:00 по Киеву

25 июля 2025, 03:57 |
5
0
Краковия – Термалица. Прогноз и анонс на матч чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine

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25 июля на МКС Краковия пройдет матч 2-го тура Экстраклассы Польши, в котором Краковия встретится с Термалицей. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Краковия

Команда все свои чемпионские титулы собрала в первой половине прошлого века - крайний был взят в 1948-м году. Да, в 2020-м получилось напомнить о себе, выиграв кубок Польши (и прибавили после летней паузы и Суперкубок). Потом были совсем уж посредственные результаты. На общем фоне прошлый сезон получился достаточно неплохим: 51 очко и шестое место.

Чтобы наконец-то прибавить, на тренерский пост заманили летом Луку Элснера, что немало поработал не без успехов в Западной Европе. По крайней мере, дебютировал на новом посту 42-летний словенец прекрасно: начиная сезон на поле действующего чемпиона, Леха, его подопечные открыли счет уже на 2-й минуте, а закончили разгромной победой - итоговый счет достиг неожиданных 4:1.

Термалица

Клуб представляет деревню с населением менее тысячи человек. Но при этом уже дважды играли в Экстраклассе - в 2018-2021 и 2022-2024. Более того, вылетев, снова Брук-Бет сумел вернуться с ходу. На одно очко, 71 против 72, уступили лидерство во втором дивизионе Арке, впрочем, все равно вышло подняться назад, в элитный дивизион, напрямую.

Новичок начинал в Экстраклассе с выездного поединка против Ягеллонии, что не так давно становилась чемпионом страны. И в Белостоке гости забили на исходе первой четверти часа, а потом прибавили еще трижды (героем стал Кубица с его дублем - на его счету первый и последний гол), уже в середине второго тайма оформив итоговые разгромные 4:0.

Статистика личных встреч

В целом, если вспоминать прошлое десятилетие, преимущество есть у Термалики. Но в 2021/2022, когда клубы в последний раз пересекались в чемпионате, они обменялись выездными победами 2:1 в Экстраклассе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом принимающую команду. Но с учетом того, насколько яркими получились матчи стартового тура, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Краковия
25 июля 2025 -
19:00
Брук-Бет Термалица
Тотал больше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Краковия Брук-Бет Термалица прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Польши по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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