«Непримиримые разногласия»: что разрушило брак Швайнштайгера и Иванович

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович официально развелись после девяти лет брака.

По словам адвоката теннисистки, причиной стали «непримиримые разногласия».

Пара познакомилась в 2014 году, а свадьбу сыграла в 2016-м. У них трое сыновей: Лука, Леон и младший, чьё имя не раскрывается.

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СМИ сообщают, что Швайнштайгер живёт в Мюнхене, а Иванович — в Белграде с детьми.

В июне футболиста видели с новой спутницей.

Ана недавно появилась на Уимблдоне, где 18 лет назад дошла до полуфинала.