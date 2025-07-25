«Непримиримые разногласия»: что разрушило брак Швайнштайгера и Иванович
Развод Швайнштайгера и Иванович стал шоком для фанатов
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович официально развелись после девяти лет брака.
По словам адвоката теннисистки, причиной стали «непримиримые разногласия».
Пара познакомилась в 2014 году, а свадьбу сыграла в 2016-м. У них трое сыновей: Лука, Леон и младший, чьё имя не раскрывается.
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СМИ сообщают, что Швайнштайгер живёт в Мюнхене, а Иванович — в Белграде с детьми.
В июне футболиста видели с новой спутницей.
Ана недавно появилась на Уимблдоне, где 18 лет назад дошла до полуфинала.
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