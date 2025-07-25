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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 03:45 |
69
0

Бывший игрок киевского Динамо продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании

Фран Соль так и не сумел закрепиться в старте «бело-синих», когда выступал в чемпионате Украины

25 июля 2025, 03:45 |
69
0
Бывший игрок киевского Динамо продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании
ФК Динамо Киев. Фран Соль

Бывший футболист киевского «Динамо» Фран Соль определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил журналист Анхель Гарсия в социальных сетях.

33-летний форвард договорился о сотрудничестве с «Эркулесом», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе. Подробности перехода и срок действия контракта не разглашаются.

Соль перебрался в «Динамо» в январе 2019 года из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Испанец так и не сумел завоевать место в стартовом составе, поэтому регулярно играл за другие команды на правах аренды.

За четыре с половиной года форвард побывал в трех испанских клубах – «Тенерифе», «Эйбар» и «Малага». После завершения сезона 2022/23 покинул чемпионат Украины на правах свободного агента и перебрался в кипрский АЕК из города Ларнака.

В составе киевского клуба Соль провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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Динамо Киев Фран Соль Эркулес трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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