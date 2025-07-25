Бывший игрок киевского Динамо продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании

Бывший футболист киевского «Динамо» Фран Соль определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил журналист Анхель Гарсия в социальных сетях.

33-летний форвард договорился о сотрудничестве с «Эркулесом», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе. Подробности перехода и срок действия контракта не разглашаются.

Соль перебрался в «Динамо» в январе 2019 года из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Испанец так и не сумел завоевать место в стартовом составе, поэтому регулярно играл за другие команды на правах аренды.

За четыре с половиной года форвард побывал в трех испанских клубах – «Тенерифе», «Эйбар» и «Малага». После завершения сезона 2022/23 покинул чемпионат Украины на правах свободного агента и перебрался в кипрский АЕК из города Ларнака.

В составе киевского клуба Соль провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.