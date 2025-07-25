Бывший игрок киевского Динамо продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании
Фран Соль так и не сумел закрепиться в старте «бело-синих», когда выступал в чемпионате Украины
Бывший футболист киевского «Динамо» Фран Соль определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил журналист Анхель Гарсия в социальных сетях.
33-летний форвард договорился о сотрудничестве с «Эркулесом», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе. Подробности перехода и срок действия контракта не разглашаются.
Соль перебрался в «Динамо» в январе 2019 года из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Испанец так и не сумел завоевать место в стартовом составе, поэтому регулярно играл за другие команды на правах аренды.
За четыре с половиной года форвард побывал в трех испанских клубах – «Тенерифе», «Эйбар» и «Малага». После завершения сезона 2022/23 покинул чемпионат Украины на правах свободного агента и перебрался в кипрский АЕК из города Ларнака.
В составе киевского клуба Соль провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.
Informa @__AngelGarcia__ @SergioSierraTV del inminente fichaje @cfhercules #PrimeraRFEF de Fran Sol: ex de Málaga, Eibar o Tenerife con más de 100 partidos en @LaLiga2 y del @DynamoKyiv con el que jugó la @EuropaLeague— Jorge Rodríguez #Scouting (@Analisis_RFEF1) July 24, 2025
Aportará gol y experiencia en categorías superiores. Muy 🔝 pic.twitter.com/6bTW7eUZun
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