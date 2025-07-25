ФОТО. Самая сексуальная телеведущая мирового футбола поразила кадрами
Элеонора Инкардона не оставила шансов Дилетте Леотте
Спортивная телеведущая и возлюбленная полузащитника «Милана» Самуэле Риччи — Элеонора Инкардона — снова оказалась в центре внимания.
Её яркий образ в розовом платье с глубоким декольте и вырезами на фоне заката на Сардинии вызвал бурную реакцию в соцсетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Элеонора укрепила статус одной из самых сексуальных ведущих этого лета.
В комментариях ее фанаты признаются Элеоноре в любви – красавица пользуется огромным спросом среди мужской аудитории.
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