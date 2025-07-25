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25 июля 2025, 03:10 |
179
0

ФОТО. Самая сексуальная телеведущая мирового футбола поразила кадрами

Элеонора Инкардона не оставила шансов Дилетте Леотте

25 июля 2025, 03:10 |
179
0
ФОТО. Самая сексуальная телеведущая мирового футбола поразила кадрами
Instagram. Элеонора Инкардона

Спортивная телеведущая и возлюбленная полузащитника «Милана» Самуэле РиччиЭлеонора Инкардона — снова оказалась в центре внимания.

Её яркий образ в розовом платье с глубоким декольте и вырезами на фоне заката на Сардинии вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Элеонора укрепила статус одной из самых сексуальных ведущих этого лета.

В комментариях ее фанаты признаются Элеоноре в любви – красавица пользуется огромным спросом среди мужской аудитории.

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фото девушки lifestyle Милан Дилетта Леотта
Максим Лапченко Источник: Instagram
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