ФОТО. Самая сексуальная телеведущая мирового футбола поразила кадрами

Спортивная телеведущая и возлюбленная полузащитника «Милана» Самуэле Риччи — Элеонора Инкардона — снова оказалась в центре внимания.

Её яркий образ в розовом платье с глубоким декольте и вырезами на фоне заката на Сардинии вызвал бурную реакцию в соцсетях.

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Элеонора укрепила статус одной из самых сексуальных ведущих этого лета.

В комментариях ее фанаты признаются Элеоноре в любви – красавица пользуется огромным спросом среди мужской аудитории.