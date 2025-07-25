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ATP
25 июля 2025, 03:10 |
14
0

Итальянец идет за вторым трофеем подряд? В Умаге определены полуфиналисты

Лучано Дардери проводит ударные две недели на грунтовых кортах в Европе

25 июля 2025, 03:10 |
14
0
Итальянец идет за вторым трофеем подряд? В Умаге определены полуфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Дардери

24 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Умаге (Хорватия) состоялись четвертьфинальные матчи и были определены пары 1/2 финала.

Второй сеяный итальянец Лучано Дардери обыграл Дино Призмича и далее поборется против Камило Уго Карабельи, который на отказе прошел Пабло Ламаса Руиса.

Дардери пробился во второй полуфинал за последние две недели. В прошлое воскресенье он стал чемпионом на грунтовых соревнованиях идентичной категории в Бостаде, Швеция.

В полуфинале в верхней части сетки сойдутся Карлос Табернер и Дамир Джумхур. Табернер в третьем раунде выбил Йеспера де Йонга, а Джумхур одолел Титуана Дроге.

Полуфиналы в Умаге состоятся в пятницу, 25 июля.

АТР 250 Умаг. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Табернер – Йеспер де Йонг – 7:5, 6:3
Дамир Джумхур [4] – Титуан Дроге [Q] – 3:6, 7:5, 6:2

Нижняя часть сетки

Пабло Ламас Руис [Q] – Камило Уго Карабельи [3] – 4:6, 2:5, RET, Ямас Руис
Дино Призмич – Лучано Дардери [2] – 6:1, 2:6, 3:6

АТР 250 Умаг. Пары 1/2 финала

Карлос Табернер – Дамир Джумхур [4]
Камило Уго Карабельи [3] – Лучано Дардери [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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