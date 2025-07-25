ФОТО. «Такого Суркиса вы ещё не видели»: трогательный снимок с внуком

Дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, опубликовала трогательное семейное фото.

На кадре Суркис с улыбкой держит внука на плечах. Пользователи соцсетей отметили теплоту момента.

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Игорь Суркис предстал не как руководитель клуба, а как любящий дедушка, наслаждающийся временем с семьёй.

Напомним, что дочь президента «Динамо» замужем за центрбеком киевлян Кристианом Биловаром.