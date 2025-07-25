Другие новости25 июля 2025, 02:52 |
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ФОТО. «Такого Суркиса вы ещё не видели»: трогательный снимок с внуком
Игорь Суркис в семейном амплуа
25 июля 2025, 02:52 |
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Дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, опубликовала трогательное семейное фото.
На кадре Суркис с улыбкой держит внука на плечах. Пользователи соцсетей отметили теплоту момента.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Игорь Суркис предстал не как руководитель клуба, а как любящий дедушка, наслаждающийся временем с семьёй.
Напомним, что дочь президента «Динамо» замужем за центрбеком киевлян Кристианом Биловаром.
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