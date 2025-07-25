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25 июля 2025, 02:52 |
204
0

ФОТО. «Такого Суркиса вы ещё не видели»: трогательный снимок с внуком

Игорь Суркис в семейном амплуа

25 июля 2025, 02:52 |
204
0
ФОТО. «Такого Суркиса вы ещё не видели»: трогательный снимок с внуком
Instagram. Кристиан Биловар с сыном, Яна и Игорь Суркис

Дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, опубликовала трогательное семейное фото.

На кадре Суркис с улыбкой держит внука на плечах. Пользователи соцсетей отметили теплоту момента.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Игорь Суркис предстал не как руководитель клуба, а как любящий дедушка, наслаждающийся временем с семьёй.

Напомним, что дочь президента «Динамо» замужем за центрбеком киевлян Кристианом Биловаром.

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фото Яна Суркис Игорь Суркис lifestyle Кристиан Биловар Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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