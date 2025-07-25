ФОТО. «Огонь!» – Элина Свитолина поразила Instagram откровенным образом
Элина Свитолина показала фигуру мечты
Элина Свитолина поразила поклонников новыми фото в Instagram.
Первая ракетка Украины появилась в элегантном костюме, продемонстрировав спортивную фигуру, пресс и аккуратную укладку.
Пост моментально собрал тысячи лайков и комментариев.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Снимки подтвердили статус Свитолиной не только как звезды тенниса, но и как иконы стиля.
Её образы регулярно обсуждают в СМИ, а публикации в соцсетях становятся вирусными.
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