Элина Свитолина поразила поклонников новыми фото в Instagram.

Первая ракетка Украины появилась в элегантном костюме, продемонстрировав спортивную фигуру, пресс и аккуратную укладку.

Пост моментально собрал тысячи лайков и комментариев.

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Снимки подтвердили статус Свитолиной не только как звезды тенниса, но и как иконы стиля.

Её образы регулярно обсуждают в СМИ, а публикации в соцсетях становятся вирусными.