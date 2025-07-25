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25 июля 2025, 02:22 | Обновлено 25 июля 2025, 02:39
65
0

ФОТО. «Огонь!»  – Элина Свитолина поразила Instagram откровенным образом

Элина Свитолина показала фигуру мечты

25 июля 2025, 02:22 | Обновлено 25 июля 2025, 02:39
65
0
ФОТО. «Огонь!»  – Элина Свитолина поразила Instagram откровенным образом
Instagram. Элина Свитолина

Элина Свитолина поразила поклонников новыми фото в Instagram.

Первая ракетка Украины появилась в элегантном костюме, продемонстрировав спортивную фигуру, пресс и аккуратную укладку.

Пост моментально собрал тысячи лайков и комментариев.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимки подтвердили статус Свитолиной не только как звезды тенниса, но и как иконы стиля.

Её образы регулярно обсуждают в СМИ, а публикации в соцсетях становятся вирусными.

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фото Элина Свитолина lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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