WTA25 июля 2025, 02:08 |
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Винус Уильямс – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
25 июля 2025, 02:08 |
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25 июля легендарная 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.
Во втором раунде американка сыграет против представительницы Польши Магдалены Френх (WTA 24). Ориентировочное время начала матча – 02:40 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против третьей сеяной Елены Рыбакиной.
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