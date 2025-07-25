Винус Уильямс – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля легендарная 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Во втором раунде американка сыграет против представительницы Польши Магдалены Френх (WTA 24). Ориентировочное время начала матча – 02:40 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против третьей сеяной Елены Рыбакиной.

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