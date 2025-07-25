Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Винус Уильямс – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июля 2025, 02:08 |
26
0

Винус Уильямс – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

25 июля 2025, 02:08 |
26
0
Винус Уильямс – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

25 июля легендарная 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Во втором раунде американка сыграет против представительницы Польши Магдалены Френх (WTA 24). Ориентировочное время начала матча – 02:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против третьей сеяной Елены Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Битва чемпионок GS: Радукану и Осака провели матч в 1/8 финала Вашингтона
Эмма Радукану – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли на USO? Винус Уильямс получила wild card на турнир в Цинциннати
Винус Уильямс Магдалена Френх смотреть онлайн WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 12
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге
Теннис | 23 июля 2025, 17:04 0
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге

Украинка и ее напарница Ниномия переиграли тандем Морателли / Стоянович

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Футбол | 24.07.2025, 21:55
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
23.07.2025, 21:42 1
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
23.07.2025, 20:02
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменит Минай в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменит Минай в Первой лиге
23.07.2025, 15:10
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем