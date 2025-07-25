Девушка Холанда появилась с сумкой Birkin за $250 000. Роскошный подарок

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд появился на показе Dolce & Gabbana вместе со своей девушкой Изабель.

Она поразила публику прозрачным нарядом и аксессуаром — редкой сумкой Hermès Himalaya Birkin.

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Эта модель считается одной из самых дорогих в мире: цена начинается от 250 тысяч долларов и на аукционах достигает более 450 тысяч.

По слухам, подарок сделан Холандом. В июле Изабель исполнился 21 год, Эрлингу — 25. Пара демонстрирует вкус к роскошной жизни и эксклюзивности.