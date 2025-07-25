Интимные кадры с отдыха игрока Барсы взорвали соцсети – кто эта девушка?

Кадры с отдыха защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде на яхте вызвали ажиотаж в сети.

Женская рука на его шее принадлежит блогерше Кейлар Вилл — фанаты узнали её по татуировкам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По информации инсайдеров, 33-летняя американка навещала футболиста в Барселоне на День святого Валентина, а летом они отдыхали вместе в Мексике.

Ранее Кунде замечали с другой инфлюенсеркой — Даймонд Фостер, но эти отношения не получили продолжения.

О серьёзности нынешнего романа пока неизвестно.