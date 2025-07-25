Интимные кадры с отдыха игрока Барсы взорвали соцсети – кто эта девушка?
Кунде больше не холостяк
Кадры с отдыха защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде на яхте вызвали ажиотаж в сети.
Женская рука на его шее принадлежит блогерше Кейлар Вилл — фанаты узнали её по татуировкам.
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По информации инсайдеров, 33-летняя американка навещала футболиста в Барселоне на День святого Валентина, а летом они отдыхали вместе в Мексике.
Ранее Кунде замечали с другой инфлюенсеркой — Даймонд Фостер, но эти отношения не получили продолжения.
О серьёзности нынешнего романа пока неизвестно.
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