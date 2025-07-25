Анхель Торрес обратился к фанатам Динамо после смерти отца
Колумбийский вингер поблагодарил всех за соболезнования
Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес впервые публично отреагировал на смерть своего отца Хуана Анхеля Торреса Роа:
«Учитывая невозможность ответить всем, хочу поблагодарить вас за все проявления любви, которые мой брат и я получили за последние дни после потери нашего отца.
Мы получили множество сообщений, и ваша поддержка была чрезвычайно важна в этот такой болезненный момент. Спасибо за всю вашу заботу».
«Динамо» подписало Анхеля Торреса в мае 2025 года, но он до сих пор не успел дебютировать за команду в официальных матчах.
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