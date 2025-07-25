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  4. Анхель Торрес обратился к фанатам Динамо после смерти отца
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 08:11 | Обновлено 25 июля 2025, 08:12
449
0

Анхель Торрес обратился к фанатам Динамо после смерти отца

Колумбийский вингер поблагодарил всех за соболезнования

25 июля 2025, 08:11 | Обновлено 25 июля 2025, 08:12
449
0
Анхель Торрес обратился к фанатам Динамо после смерти отца
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес впервые публично отреагировал на смерть своего отца Хуана Анхеля Торреса Роа:

«Учитывая невозможность ответить всем, хочу поблагодарить вас за все проявления любви, которые мой брат и я получили за последние дни после потери нашего отца.

Мы получили множество сообщений, и ваша поддержка была чрезвычайно важна в этот такой болезненный момент. Спасибо за всю вашу заботу».

«Динамо» подписало Анхеля Торреса в мае 2025 года, но он до сих пор не успел дебютировать за команду в официальных матчах.


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Динамо Киев смерть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Анхель Торрес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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