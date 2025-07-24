ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья
Голом отличился Давид Креспо
В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
Давид Креспо отличным ударом в девятку ворот Кудрика вывел андоррский клуб вперед. 1:2 на табло.
❗️ ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья
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