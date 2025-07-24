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  4. ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья
Лига конференций
24 июля 2025, 20:55 | Обновлено 24 июля 2025, 20:56
1081
0

ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья

Голом отличился Давид Креспо

24 июля 2025, 20:55 | Обновлено 24 июля 2025, 20:56
1081
0
ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья
ФК Санта-Колома

В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Давид Креспо отличным ударом в девятку ворот Кудрика вывел андоррский клуб вперед. 1:2 на табло.

❗️ ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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