В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Давид Креспо отличным ударом в девятку ворот Кудрика вывел андоррский клуб вперед. 1:2 на табло.

❗️ ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья