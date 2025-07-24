ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q2 Лиги Европы против Бешикташа
Горняки начнут поединок против турецкой команды 24 июля в 21:00 по Киеву
24 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Поединок состоится на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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Горняки уже прибыли на арену и провели разминку.
Ответная игра между Бешикташем и Шахтером запланирована на 31 июля в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.
ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q2 Лиги Европы против Бешикташа
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