ВИДЕО. Счет равный. Как Полесье пропустило от Санта-Коломы
Андоррский клуб сравнял счет
В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
Ремолинс сравнял счет на 28-й минуте матча. 1:1 на табло.
❗️ ВИДЕО. Счет равный. Как Полесье пропустило от Санта-Коломы
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