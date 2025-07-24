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Лига конференций
24 июля 2025, 20:29 | Обновлено 24 июля 2025, 20:36
898
2

ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел Полесье вперед в игре с Санта-Коломой

Украинский вингер отличился голом

24 июля 2025, 20:29 | Обновлено 24 июля 2025, 20:36
898
2
ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел Полесье вперед в игре с Санта-Коломой
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

На 20-й минуте вперед украинский клуб вывел Алексей Гуцуляк, который отличился голом в пустые ворота.

❗️ ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел Полесье вперед в игре с Санта-Коломой

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Iigor6583
Перший тайм- стадо баранів...
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0
F14
Поясніть де відео? Чому я тут ніколи не бачу відео на тих сторінках де написано що воно є?
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0
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