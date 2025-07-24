ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел Полесье вперед в игре с Санта-Коломой
Украинский вингер отличился голом
В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
На 20-й минуте вперед украинский клуб вывел Алексей Гуцуляк, который отличился голом в пустые ворота.
❗️ ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел Полесье вперед в игре с Санта-Коломой
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