Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК
Лига конференций
24 июля 2025, 20:23 | Обновлено 24 июля 2025, 21:24
793
3

ВИДЕО. Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК

На 14-й минуте у гостей отличился Богдан Костич 

24 июля 2025, 20:23 | Обновлено 24 июля 2025, 21:24
793
3
ВИДЕО. Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК
Kyivstar TV

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

На 14-й минуте Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК, отличился Богдан Костич (1:0).

ГОЛ! 0:1. Богдан Костич, 14 мин

По теме:
Бешикташ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Эгиналду сделал счет 2:0 в пользу Шахтера в матче с Бешикташем
Лига конференций. Ильвес переиграл АЗ Алкмаар в ярком матче с 7 голами
Партизан Белград Александрия Лига конференций видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Бокс | 24 июля 2025, 00:50 3
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

Александр опередил Майка Тайсона и Владимира Кличко

Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»
Футбол | 24 июля 2025, 19:15 0
Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»
Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»

Кевин отметил противостояние двух грандов украинского футбола

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Голуби, которые не предвещают мир. Что нужно знать о Санта-Коломе
Футбол | 24.07.2025, 12:38
Голуби, которые не предвещают мир. Что нужно знать о Санта-Коломе
Голуби, которые не предвещают мир. Что нужно знать о Санта-Коломе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
І не треба прикриватися війною. Цих йолопів не позавчора висмикнули із окопів, помили, вчора дали потренуватися, а сьогодні вони вже грають
Ответить
0
chevars
1:2 у Полісся. У кошмарному сні таке могло  привидиться, а Олександрія те ж дограється до розгрому. 
Ответить
0
chevars
Дивлюсь паралельно і Олександрію і Полісся. Наші команди різняться лише формою, а за грою однаково костурбаті, повільні. У захисті контролюють не суперників, а зони, в яких ті роблять, шо їм заманеться. Або проходять на швидкості своїх так званих опекунів, або віддають безо всякого спротиву з нашого боку гострі паси
Ответить
0
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 1
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем