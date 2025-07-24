ФОТО. Полесье готовится к игре. Разминка перед матчем

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Житомирский клуб уже прибыл на стадион. Футболисты разминаются перед предстоящим матчем.

ФОТО. Полесье уже прибыло на стадион. Разминка перед матчем

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье