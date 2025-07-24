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Лига конференций
24 июля 2025, 19:52 | Обновлено 24 июля 2025, 20:03
93
0

ФОТО. Полесье готовится к игре. Разминка перед матчем

Житомирский клуб готовится к матчу Лиги конференций

24 июля 2025, 19:52 | Обновлено 24 июля 2025, 20:03
93
0
ФОТО. Полесье готовится к игре. Разминка перед матчем
ФК Полесье

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Житомирский клуб уже прибыл на стадион. Футболисты разминаются перед предстоящим матчем.

ФОТО. Полесье уже прибыло на стадион. Разминка перед матчем

ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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