ФОТО. Полесье готовится к игре. Разминка перед матчем
Житомирский клуб готовится к матчу Лиги конференций
В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).
Житомирский клуб уже прибыл на стадион. Футболисты разминаются перед предстоящим матчем.
ФОТО. Полесье уже прибыло на стадион. Разминка перед матчем
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