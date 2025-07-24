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  4. Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Лига Европы
24 июля 2025, 19:47 | Обновлено 24 июля 2025, 20:19
1300
5

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа

24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы

24 июля 2025, 19:47 | Обновлено 24 июля 2025, 20:19
1300
5
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Команды Бешикташ и донецкий Шахтер сыграют на стадионе Бешикташ в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч запланирован на 31 июля в городе Краков (Польша).

Победитель противостояния сыграет в Q3 ЛЕ с неудачником пары Рейнджерс – Панатинаикос (первый поединок – 2:0).

Ранее Шахтер в первом раунде Q1 ЛЕ одолел финский Ильвес (6:0, 0:0).

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа

Шахтер: Ризнык, Эгиналду, Очеретько, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко (капитан), Бондарь, Конопля

Запас: Фесюн, Гочолейшвили, Азаров, Винисиус, Грам, Швед, Бондаренко, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Арда Туран стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Boodya
Всім українським командам сьогодні бажаю вдалих виступів
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+1
AK.228
Вперед Шахтер!!
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0
New Zealander
Очеретька і Егіналдо не очікував побачити у старті
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0
Test
Арда та його  ржава ОРДА!!!
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-4
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