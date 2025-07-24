24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Команды Бешикташ и донецкий Шахтер сыграют на стадионе Бешикташ в Стамбуле.

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Ответный матч запланирован на 31 июля в городе Краков (Польша).

Победитель противостояния сыграет в Q3 ЛЕ с неудачником пары Рейнджерс – Панатинаикос (первый поединок – 2:0).

Ранее Шахтер в первом раунде Q1 ЛЕ одолел финский Ильвес (6:0, 0:0).

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа

Шахтер: Ризнык, Эгиналду, Очеретько, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко (капитан), Бондарь, Конопля

Запас: Фесюн, Гочолейшвили, Азаров, Винисиус, Грам, Швед, Бондаренко, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас