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  4. ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове
Лига конференций
24 июля 2025, 19:37 |
284
0

ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове

Встречу пройде в словацком городе Прешов

24 июля 2025, 19:37 |
284
0
ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове
ФК Полесье

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Житомирский клуб в своих социальных сетях показал как выглядит стадион, на котором пройдет матч.

ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове

ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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