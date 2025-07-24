ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове
Встречу пройде в словацком городе Прешов
В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).
Житомирский клуб в своих социальных сетях показал как выглядит стадион, на котором пройдет матч.
ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове
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