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WTA
24 июля 2025, 20:05 | Обновлено 24 июля 2025, 20:30
244
0

Эмма Радукану – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

24 июля 2025, 20:05 | Обновлено 24 июля 2025, 20:30
244
0
Эмма Радукану – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

24 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) проходят матчи 1/8 финала.

Ориентировочно в 20:00 по Киеву на центральный корт выйдут Эмма Радуану (Великобритания, WTA 46) и Наоми Осака (Япония, WTA 51).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против представительницы Греции Марии Саккари.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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