WTA24 июля 2025, 20:05 | Обновлено 24 июля 2025, 20:30
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Эмма Радукану – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
24 июля 2025, 20:05 | Обновлено 24 июля 2025, 20:30
244
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24 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) проходят матчи 1/8 финала.
Ориентировочно в 20:00 по Киеву на центральный корт выйдут Эмма Радуану (Великобритания, WTA 46) и Наоми Осака (Япония, WTA 51).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против представительницы Греции Марии Саккари.
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