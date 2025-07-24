Эмма Радукану – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) проходят матчи 1/8 финала.

Ориентировочно в 20:00 по Киеву на центральный корт выйдут Эмма Радуану (Великобритания, WTA 46) и Наоми Осака (Япония, WTA 51).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против представительницы Греции Марии Саккари.

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