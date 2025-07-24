Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды

Вратарь и капитан Барселоны Марк-Андре тер Штеген подтвердил, что решил лечь на еще одну операцию, чтобы окончательно избавиться от болей в спине.

Игрок отметил, что пропустит около трех месяцев. При этом тер Штеген из-за проблем со здоровьем в прошлом сезоне провел всего 9 матчей.

Известно, что каталонский клуб хотел бы избавиться от игрока, чей контракт действует до середины 2028 года, однако разрывать договор по обоюдному согласию с выплатой ему компенсации немец не хочет.

Тер Штеген в обращении к болельщикам Барселоны заявил, что вернется и продолжит играть за команду.

Летом каталонцы подписали вратаря Хоана Гарсию, а также продлили договор кипера Войцеха Щенсны.