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Испания
24 июля 2025, 19:44 | Обновлено 24 июля 2025, 19:54
528
2

Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды

Тер Штеген пропустит еще около трех месяцев

24 июля 2025, 19:44 | Обновлено 24 июля 2025, 19:54
528
2
Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Вратарь и капитан Барселоны Марк-Андре тер Штеген подтвердил, что решил лечь на еще одну операцию, чтобы окончательно избавиться от болей в спине.

Игрок отметил, что пропустит около трех месяцев. При этом тер Штеген из-за проблем со здоровьем в прошлом сезоне провел всего 9 матчей.

Известно, что каталонский клуб хотел бы избавиться от игрока, чей контракт действует до середины 2028 года, однако разрывать договор по обоюдному согласию с выплатой ему компенсации немец не хочет.

Тер Штеген в обращении к болельщикам Барселоны заявил, что вернется и продолжит играть за команду.

Летом каталонцы подписали вратаря Хоана Гарсию, а также продлили договор кипера Войцеха Щенсны.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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Mark4854590
Так а куди він травмований перейде. А так непогані гроші за контрактом капають. Та і лікування мабуть клуб оплачує
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+1
didora
Дійсно хто ж його візьме навіть безкоштовно???
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