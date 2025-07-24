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Лига конференций
24 июля 2025, 19:09 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
1493
0

Стартовые составы на матч Лиги конференций между Полесьем и Санта-Коломой

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву

24 июля 2025, 19:09 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
1493
0
Стартовые составы на матч Лиги конференций между Полесьем и Санта-Коломой
Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Полесье: Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Хадрои, Бабенк, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Гуцуляк, Гайдучик

Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Сан Николас, Родригес, Креспо, Ремолинс, Арйана, Пуэрто, Лопез, Моурэло, Леон

Стартовые составы на матч «Полесье» – «Санта-Колома»:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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