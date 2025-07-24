Лига конференций24 июля 2025, 18:31 | Обновлено 24 июля 2025, 18:33
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ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК
Руслан Ротань подготовил команду к поединку с клубом Санта-Колома
24 июля 2025, 18:31 | Обновлено 24 июля 2025, 18:33
67
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Житомирский клуб Полесье стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора против клуба Санта-Колома из Андорры.
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Встреча пройдет на стадионе в словацком городе Прешов. Ответная игра состоится 31 июля.
ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК
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