Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК
Лига конференций
24 июля 2025, 18:31 | Обновлено 24 июля 2025, 18:33
67
0

ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК

Руслан Ротань подготовил команду к поединку с клубом Санта-Колома

24 июля 2025, 18:31 | Обновлено 24 июля 2025, 18:33
67
0
ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Житомирский клуб Полесье стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора против клуба Санта-Колома из Андорры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе в словацком городе Прешов. Ответная игра состоится 31 июля.

ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК

По теме:
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Мы не поддерживаем действия клуба Партизан»
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Важная игра для Александрии, отдадим все силы для победы»
«Победа в два гола». Экс-игрок сборной Украины – о матче еврокубка
Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций фото тренировка Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24 июля 2025, 18:08 20
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 24 июля и начнется в 21:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона
Футбол | 24 июля 2025, 17:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона
ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона

Кьелл Схерпен принадлежал английскому клубу, но играл в основном по аренде

Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Бокс | 24.07.2025, 05:55
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
Футбол | 23.07.2025, 23:00
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24.07.2025, 08:32
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
22.07.2025, 22:10 9
Футбол
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 13
Футбол
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
23.07.2025, 08:04 2
Бокс
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
23.07.2025, 03:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем