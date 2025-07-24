Житомирский клуб Полесье стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора против клуба Санта-Колома из Андорры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе в словацком городе Прешов. Ответная игра состоится 31 июля.

ФОТО. Как Полесье провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК