Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»
Кевин отметил противостояние двух грандов украинского футбола
Атакующий хавбек Кевин, который в минувшем сезоне стал одним из лидеров Шахтера, отметил противостояние его команды с Динамо, в том числе через обмены мнениями в СМИ.
«Динамо» – квалифицированный соперник. Но мы тоже команда высокого качества. Мне кажется, в последнее время они точат на нас зуб с их отношением к нам» Но меня в первую очередь интересует Шахтер».
«И также интересный факт – с момента, когда я прибыл сюда, я еще не проигрывал «Динамо». Надеюсь, этого никогда не случится», – сказал Кевин.
Ранее лидер Динамо Андрей Ярмоленко отметил, что новый тренер Шахтера Арда Туран в первом же интервью сказал о киевской команде.
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