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  4. Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»
Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 19:15 | Обновлено 24 июля 2025, 19:46
1389
0

Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»

Кевин отметил противостояние двух грандов украинского футбола

24 июля 2025, 19:15 | Обновлено 24 июля 2025, 19:46
1389
0
Лидер Шахтера: «Такое отношение Динамо – они точат на нас зуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Атакующий хавбек Кевин, который в минувшем сезоне стал одним из лидеров Шахтера, отметил противостояние его команды с Динамо, в том числе через обмены мнениями в СМИ.

«Динамо» – квалифицированный соперник. Но мы тоже команда высокого качества. Мне кажется, в последнее время они точат на нас зуб с их отношением к нам» Но меня в первую очередь интересует Шахтер».

«И также интересный факт – с момента, когда я прибыл сюда, я еще не проигрывал «Динамо». Надеюсь, этого никогда не случится», – сказал Кевин.

Ранее лидер Динамо Андрей Ярмоленко отметил, что новый тренер Шахтера Арда Туран в первом же интервью сказал о киевской команде.

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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