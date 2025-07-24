ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона

25-летний нидерландский голкипер «Брайтона» Кьелл Схерпен стал голкипером чемпиона Бельгии «Юнион Сен-Жилуаз».

Об этом бельгийцы сообщили на официальном сайте.

За голкипера представители «Юнион Сен-Жилуаз» заплатили 2 миллиона евро.

Кьелл Схерпен присоединился к «Брайтону» в 2021 году. С тех пор выступал по аренде. В Премьер-лиге Англии голкипер не сыграл ни одного матча.

Выступал за бельгийский «Остенде», нидерландский «Витес» и австрийский «Штурм Грац».

В прошлом сезоне за австрийскую команду сыграл 40 матчей, из которых в 8 оставил ворота нетронутыми.