ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона
Кьелл Схерпен принадлежал английскому клубу, но играл в основном по аренде
25-летний нидерландский голкипер «Брайтона» Кьелл Схерпен стал голкипером чемпиона Бельгии «Юнион Сен-Жилуаз».
Об этом бельгийцы сообщили на официальном сайте.
За голкипера представители «Юнион Сен-Жилуаз» заплатили 2 миллиона евро.
Кьелл Схерпен присоединился к «Брайтону» в 2021 году. С тех пор выступал по аренде. В Премьер-лиге Англии голкипер не сыграл ни одного матча.
Выступал за бельгийский «Остенде», нидерландский «Витес» и австрийский «Штурм Грац».
В прошлом сезоне за австрийскую команду сыграл 40 матчей, из которых в 8 оставил ворота нетронутыми.
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