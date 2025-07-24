«Победа в два гола». Экс-игрок сборной Украины – о матче еврокубка

Бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги конференций между Полесьем и клубом Санта Колома из Андорры.

«Не буду оригинальным, если скажу, что в соперничестве этой пары явный фаворит – «Полесье». А то, что «Санта Колома» на старте квалификации заставила сойти с дистанции более известный боснийский «Борац» будет только способствовать максимальному настрою подопечных Руслана Ротаня.

В том, что их уровень подготовки значительно выше – не сомневаюсь. Поэтому «Полесье» добьется победы, как минимум, с преимуществом в два мяча. Это важно, чтобы пополнить очковый запас Украины в классификации УЕФА, в конце концов, придаст уверенность перед стартом в УПЛ», – сказал Паляница.