Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Победа в два гола». Экс-игрок сборной Украины – о матче еврокубка
Лига конференций
24 июля 2025, 16:43 | Обновлено 24 июля 2025, 16:57
94
0

«Победа в два гола». Экс-игрок сборной Украины – о матче еврокубка

Александр Паляница высказался о старте житомирян в еврокубках

24 июля 2025, 16:43 | Обновлено 24 июля 2025, 16:57
94
0
«Победа в два гола». Экс-игрок сборной Украины – о матче еврокубка
ФК Полесье

Бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги конференций между Полесьем и клубом Санта Колома из Андорры.

«Не буду оригинальным, если скажу, что в соперничестве этой пары явный фаворит – «Полесье». А то, что «Санта Колома» на старте квалификации заставила сойти с дистанции более известный боснийский «Борац» будет только способствовать максимальному настрою подопечных Руслана Ротаня.

В том, что их уровень подготовки значительно выше – не сомневаюсь. Поэтому «Полесье» добьется победы, как минимум, с преимуществом в два мяча. Это важно, чтобы пополнить очковый запас Украины в классификации УЕФА, в конце концов, придаст уверенность перед стартом в УПЛ», – сказал Паляница.

По теме:
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Важная игра для Александрии, отдадим все силы для победы»
Экс-хавбек Карпат, Ворсклы и Металлиста 1925 стал игроком Феникса
Владимир ШАРАН: «Динамовцев нужно немного поругать»
Александр Паляница Полесье Житомир инсайд Лига конференций Санта-Колома
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24 июля 2025, 08:32 16
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма

Александру пришлось заплатить налог

Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24 июля 2025, 08:30 83
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Покорит ли Турцию турецкий наставник «горняков»?

Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 24.07.2025, 15:44
Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
22.07.2025, 23:44
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 3
Бокс
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем