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  4. Деньги не проблема. Ливерпуль приблизил трансфер Забарного, но есть нюанс
Англия
24 июля 2025, 23:30 |
1558
2

Деньги не проблема. Ливерпуль приблизил трансфер Забарного, но есть нюанс

Илья стал еще ближе к переходу в «ПСЖ»

24 июля 2025, 23:30 |
1558
2
Деньги не проблема. Ливерпуль приблизил трансфер Забарного, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известное издание vipsg.fr.

По информации источника, после трансфера французского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике в английский «Ливерпуль» за 95 миллионов евро парижане получили примерно 15 миллионов евро, ведь, как бывший клуб игрока, имели право на процент от его перепродажи.

Теперь для «ПСЖ» не является проблемой выплатить 70 миллионов евро, которые за Забарного требует «Борнмут», но клуб попробует все-таки немного сбить цену.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Уго Экитике Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 2
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roman75zpr
Фух... А я уже стал переживать, как это за целый день и нет новости о Забарном...
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