Деньги не проблема. Ливерпуль приблизил трансфер Забарного, но есть нюанс

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известное издание vipsg.fr.

По информации источника, после трансфера французского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике в английский «Ливерпуль» за 95 миллионов евро парижане получили примерно 15 миллионов евро, ведь, как бывший клуб игрока, имели право на процент от его перепродажи.

Теперь для «ПСЖ» не является проблемой выплатить 70 миллионов евро, которые за Забарного требует «Борнмут», но клуб попробует все-таки немного сбить цену.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.