Лидер Арсенала: «Вы все будете шокированы этим новичком»

Полузащитник Арсенала Деклан Райс недоволен тем, что фаны команды негативно восприняли переход вингера Челси Нони Мадуэке. Болельщики сомневаются, что игрок будет отдаваться на поле в составе Арсенала.

«Мне не нравятся все эти обсуждения болельщиков вокруг Мадуэке. Я его хорошо знаю, а фаны все увидят в течение сезона. Думаю, он шокирует всех своей игрой и своим желанием выступать за Арсенал», – уверен Райс.

Трансфер обошелся клубу в 50 миллионов фунтов, а Маудуэке подписал 5-летний контракт.

В прошлом сезоне 23-летний игрок забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.