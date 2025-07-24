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Англия
24 июля 2025, 18:30 | Обновлено 24 июля 2025, 18:46
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0

Лидер Арсенала: «Вы все будете шокированы этим новичком»

Райс поддерживает Мадуэке

24 июля 2025, 18:30 | Обновлено 24 июля 2025, 18:46
210
0
Лидер Арсенала: «Вы все будете шокированы этим новичком»
Getty Images/Global Images Ukraine.Нони Мадуєке

Полузащитник Арсенала Деклан Райс недоволен тем, что фаны команды негативно восприняли переход вингера Челси Нони Мадуэке. Болельщики сомневаются, что игрок будет отдаваться на поле в составе Арсенала.

«Мне не нравятся все эти обсуждения болельщиков вокруг Мадуэке. Я его хорошо знаю, а фаны все увидят в течение сезона. Думаю, он шокирует всех своей игрой и своим желанием выступать за Арсенал», – уверен Райс.

Трансфер обошелся клубу в 50 миллионов фунтов, а Маудуэке подписал 5-летний контракт.

В прошлом сезоне 23-летний игрок забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

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Деклан Райс Нони Мадуэке Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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