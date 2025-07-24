Лидер Арсенала: «Вы все будете шокированы этим новичком»
Райс поддерживает Мадуэке
Полузащитник Арсенала Деклан Райс недоволен тем, что фаны команды негативно восприняли переход вингера Челси Нони Мадуэке. Болельщики сомневаются, что игрок будет отдаваться на поле в составе Арсенала.
«Мне не нравятся все эти обсуждения болельщиков вокруг Мадуэке. Я его хорошо знаю, а фаны все увидят в течение сезона. Думаю, он шокирует всех своей игрой и своим желанием выступать за Арсенал», – уверен Райс.
Трансфер обошелся клубу в 50 миллионов фунтов, а Маудуэке подписал 5-летний контракт.
В прошлом сезоне 23-летний игрок забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.
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