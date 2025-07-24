Тренер Металлиста 1925 назвал лучший матч на сборах и анонсировал новичков

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович назвал лучший и худший матчи во время предсезонной подготовки, а также отметил, что еще ждет новичков.

– Наш сбор в Австрии, я считаю, был очень хорошим. У нас были хорошие условия как для проживания, так и для тренировочного процесса. Были очень мощные спарринги, благодаря которым мы получили очень много информации. Благодарю руководство клуба за такие условия для проведения сбора.

– Команда всего провела семь спаррингов. Какой вам понравился больше всего и какой меньше?

– По моему мнению, лучшая игра на сборах – против Боруссии из Менхенгладбаха, это очень квалифицированная команда, которая играет в Бундеслиге. Они показали, к какому уровню нам надо двигаться. Плюс, мы в этой игре победили, а это дает уверенность в собственных силах для нашей команды. Что касается самой плохой, это игра против Вальдхова и последняя игра против сборной Катара, мне эти матчи не очень понравились. Но как я уже говорил, у нас были очень хорошие спарринг-партнеры.

– Закончена ли трансферная работа? Могут ли болельщики ожидать новичков еще до старта УПЛ?

– Работа на трансферном рынке продолжается, мы ожидаем новичков, а вот до старта нового сезона, или уже во время сезона – увидим.