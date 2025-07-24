Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда

По информации британских СМИ, клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии готов подписать форварда Ньюкасла Александера Исака, который заявил о желании сменить команду.

Сообщается, что саудиты выполнят требование английского клуба и отдадут за игрока 130 миллионов евро и бонусы. Правда, пока нет информации, хочется ли Исаку ехать в Саудовскую Аравию.

Нападающим интересуется и Ливерпуль, но Красные как раз подписали Уго Экитике и ранее не были готовы тратить те деньги, которые хочет Ньюкасл.

В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.