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Англия
24 июля 2025, 16:59 | Обновлено 24 июля 2025, 17:05
397
1

Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда

Аль-Хиляль готов отдать 130+ миллионов

24 июля 2025, 16:59 | Обновлено 24 июля 2025, 17:05
397
1
Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда

По информации британских СМИ, клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии готов подписать форварда Ньюкасла Александера Исака, который заявил о желании сменить команду.

Сообщается, что саудиты выполнят требование английского клуба и отдадут за игрока 130 миллионов евро и бонусы. Правда, пока нет информации, хочется ли Исаку ехать в Саудовскую Аравию.

Нападающим интересуется и Ливерпуль, но Красные как раз подписали Уго Экитике и ранее не были готовы тратить те деньги, которые хочет Ньюкасл.

В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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