Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда
Аль-Хиляль готов отдать 130+ миллионов
По информации британских СМИ, клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии готов подписать форварда Ньюкасла Александера Исака, который заявил о желании сменить команду.
Сообщается, что саудиты выполнят требование английского клуба и отдадут за игрока 130 миллионов евро и бонусы. Правда, пока нет информации, хочется ли Исаку ехать в Саудовскую Аравию.
Нападающим интересуется и Ливерпуль, но Красные как раз подписали Уго Экитике и ранее не были готовы тратить те деньги, которые хочет Ньюкасл.
В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.
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