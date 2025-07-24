ПСЖ начал новое наступление на Забарного. Сделан важный шаг

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание paristeam.

По информации источника, парижане решили сделать третье предложение по трансферу 22-летнего футболиста, после того как их второй оффер в размере 65 миллионов евро был отклонен.

Отмечается, что сумма нового предложения близка к 70 миллионам евро. «Борнмут» взял время на размышления.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» продаст Илью Забарного в «Тоттенгем».