ПСЖ начал новое наступление на Забарного. Сделан важный шаг

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Парижане сделали Борнмуту третье предложение
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание paristeam.
По информации источника, парижане решили сделать третье предложение по трансферу 22-летнего футболиста, после того как их второй оффер в размере 65 миллионов евро был отклонен.
Отмечается, что сумма нового предложения близка к 70 миллионам евро. «Борнмут» взял время на размышления.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» продаст Илью Забарного в «Тоттенгем».
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