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Франция
24 июля 2025, 16:42 | Обновлено 24 июля 2025, 16:43
705
2

ПСЖ начал новое наступление на Забарного. Сделан важный шаг

Парижане сделали Борнмуту третье предложение

24 июля 2025, 16:42 | Обновлено 24 июля 2025, 16:43
705
2
ПСЖ начал новое наступление на Забарного. Сделан важный шаг
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание paristeam.

По информации источника, парижане решили сделать третье предложение по трансферу 22-летнего футболиста, после того как их второй оффер в размере 65 миллионов евро был отклонен.

Отмечается, что сумма нового предложения близка к 70 миллионам евро. «Борнмут» взял время на размышления.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» продаст Илью Забарного в «Тоттенгем».

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Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 2
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OKs100
Даже 70 за него мало. Он стоит минимум 85, как Вирджил ван Дейк в свое время.
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Перець
продавайте і не думайте
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