Аталанта хочет приобрести игрока Шахтера. Он доступен за смешную сумму

Итальянская «Аталанта» интересуется нападающим национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассиной Траоре, сообщает издание TransferFeed.

По информации источника, несмотря на интерес к 24-летнему футболисту со стороны многих европейских клубов, именно «бергамаски» на данный момент ближе всего к его подписанию.

В сезоне 2024/25 Лассина Траоре провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Лассиной Траоре интересуется «Антверпен».