Аталанта хочет приобрести игрока Шахтера. Он доступен за смешную сумму
Стоимость Лассины Траоре оценивается в 4 миллиона евро
Итальянская «Аталанта» интересуется нападающим национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассиной Траоре, сообщает издание TransferFeed.
По информации источника, несмотря на интерес к 24-летнему футболисту со стороны многих европейских клубов, именно «бергамаски» на данный момент ближе всего к его подписанию.
В сезоне 2024/25 Лассина Траоре провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Лассиной Траоре интересуется «Антверпен».
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