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  4. Аталанта хочет приобрести игрока Шахтера. Он доступен за смешную сумму
Италия
24 июля 2025, 20:43 |
1332
1

Аталанта хочет приобрести игрока Шахтера. Он доступен за смешную сумму

Стоимость Лассины Траоре оценивается в 4 миллиона евро

24 июля 2025, 20:43 |
1332
1
Аталанта хочет приобрести игрока Шахтера. Он доступен за смешную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Аталанта» интересуется нападающим национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассиной Траоре, сообщает издание TransferFeed.

По информации источника, несмотря на интерес к 24-летнему футболисту со стороны многих европейских клубов, именно «бергамаски» на данный момент ближе всего к его подписанию.

В сезоне 2024/25 Лассина Траоре провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Лассиной Траоре интересуется «Антверпен».

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Лассина Траоре Аталанта Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: TransferFeed
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Mark4854590
Ну а Шахтар запросить 20 мільйонів
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