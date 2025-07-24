Один из самых дорогих форвардов АПЛ сообщил своему клубу, что хочет уйти
Александером Исаком из «Ньюкасла» все еще интересуется «Ливерпуль»
Шведский нападающий Александр Исак может покинуть английский «Ньюкасл» в летнее трансферное окно, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летний футболист сообщил руководству клуба о желании сменить команду.
Отмечается, что, несмотря на подписание французского форварда Уго Экитике, «Ливерпуль» все еще нацелен на Исака.
В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 120 миллионов евро.
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