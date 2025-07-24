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Чемпионат Украины
24 июля 2025, 14:33 | Обновлено 24 июля 2025, 14:38
49
0

FAVBET — титульный партнер ФК ЛНЗ

Свой первый матч в рамках нового сезона УПЛ подопечные Виталия Пономарева проведут 2 августа

24 июля 2025, 14:33 | Обновлено 24 июля 2025, 14:38
49
0
FAVBET — титульный партнер ФК ЛНЗ
Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк та директор БК Favbet Ігор Сірук

Футбольный клуб «ЛНЗ» (Черкассы), выступающий в Украинской Премьер-лиге, официально получил нового титульного партнера. На сезон 2025/26 клуб подписал соглашение о сотрудничестве с украинским брендом FAVBET. Новое партнерство будет направлено на развитие амбициозной черкасской команды как на поле, так и за его пределами.

На пресс-конференции по случаю объявления о сотрудничестве ФК «ЛНЗ» также представил обновленную форму команды с брендингом FAVBET. Новый дизайн футболки сохранил фирменный элемент клуба — молнии, символизирующие стремительный и яркий стиль игры черкасской команды. Официальное подписание договора состоялось в присутствии руководства клуба, представителей FAVBET, тренерского штаба и болельщиков.

Фото: Директор БК FAVBET Игорь Сирук и директор по спортивному маркетингу БК FAVBET Денис Якимов


«Мы верим в украинский футбол и потенциал молодых команд, которые не боятся бросать вызов гораздо более титулованным соперникам. ЛНЗ — амбициозный и прогрессивный клуб, стремящийся к развитию. Наша компания с радостью будет поддерживать их на этом пути», — отметил основатель FAVBET Андрей Матюха.

«Это партнерство — еще один шаг в нашей миссии поддержки украинского спорта. Мы стремимся помогать клубам, у которых есть амбиции, видение и жажда побед. FAVBET — это не просто спонсор, а партнер, который вместе с клубами строит будущее украинского футбола», — отметил директор БК FAVBET Игорь Сирук.

Сегодня украинский бренд FAVBET является одним из крупнейших спонсоров отечественного футбола — компания поддерживает ряд клубов в УПЛ и Первой лиге, а также спонсирует чемпионаты по футзалу.

ФК «ЛНЗ» — черкасский клуб, основанный в 2006 году. Это первая команда из Черкасской области, которой удалось пробиться в Украинскую Премьер-лигу. В дебютном сезоне 2022/23 команда показала уверенную игру и заняла 7-е место среди 16 участников. Свой первый матч в рамках нового сезона УПЛ подопечные Виталия Пономарева проведут 2 августа против луганской «Зари».

Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу FAVBET, добавляет:
«Новое партнерство — это всегда новые амбиции. Мы разделяем с ЛНЗ видение развития клуба и будем вместе работать над ростом как в игровом аспекте, так и в плане активного вовлечения фанатского сообщества. Искренне желаю команде мощного старта в новом сезоне!»

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